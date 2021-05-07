شركتا "فايزر"و"بيونتيك" تقدمان طلبًا للحصول على الموافقة الكاملة للقاح "كورونا"

05:26 م الجمعة 07 مايو 2021
شركتا "فايزر"و"بيونتيك" تقدمان طلبًا للحصول على الموافقة الكاملة للقاح "كورونا"

لقاح كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" للأدوية، اليوم الجمعة، البدء للتو في مطالبتهما إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بإعطائهما الموافقة الكاملة على لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد الحصول على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ لمدة خمسة أشهر تقريبًا.

وأكدت كلٌ من "فايزر" و"بيونتيك"، في بيان صحفي، نقلته صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، بأنهما قدمتا طلبًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمنح التصريح الكامل لإعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 وما فوق.

يُشار إلى أنه بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن إعطاء لقاح "فايزر-بيونتيك" للمرضى بعد إعلان انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة؛ ليصبح بذلك اللقاح الأول في الولايات المتحدة الحاصل على موافقة كاملة من قبل إدارة الغذاء والدواء.

يُذكر أنه سبق وتقدمت "فايزر" و"بيونتيك" بطلب ترخيص استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أيضا ليشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، مستندة في بيانها إلى دراسة متقدمة شملت أكثر من ألفي مراهق، أظهرت فعالية وأمان تطعيمهم.

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