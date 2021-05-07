اليابان تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" لأول مرة منذ يناير

05:25 م الجمعة 07 مايو 2021
اليابان تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" لأول مرة منذ يناير

فيروس كورونا في اليابان

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، تجاوز أعداد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" حاجز الـ 6 آلاف حالة للمرة الأولى منذ 16 يناير الماضي.

وقال رئيس وزراء اليابان يوشيدا سوجا - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ في أوساكا نقلته صحيفة "كيودو" اليابانية - "إنه تم الكشف عن 6049 إصابة جديدة من بينها 1005 حالات في أوساكا، و907 حالات في طوكيو".. مضيفا "توفى 120 شخصًا خلال يوم واحد، ويعد هذا هو ثاني أكبر رقم منذ بدء انتشار الوباء في البلاد".

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فيروس كورونا اليابان طوكيو وزارة الصحة اليابانية

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