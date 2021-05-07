اليابان تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

طوكيو -(د ب أ):

مدد رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أشهر فقط من استضافة بلاده الألعاب الأولمبية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الجمعة.

وستتخذ طوكيو وأوساكا وأربع مقاطعات أخرى إجراءات لمكافحة الفيروس في مسعى لوقف انتشار الطفرات الجديدة والحد من الضغط على المستشفيات.

وقال سوجا "في أوساكا، نحتاج إلى مزيد من الوقت لتحسين وضع حرج، فيما يتعلق بالاسرة بالمستشفيات ، حيث أن طفرات جديدة من المعروف أنها أكثر عدوى تواصل الانتشار".

والإعلان الحالي الذي يشمل طوكيو وأوساكا وهيوجو وكيوتو- سيستمر حتى نهاية الشهر.

وأضاف سوجا مقاطعتين أخريين إلى القائمة وهما إيشي وفوكوكا، واللتين تشهدان ارتفاعا في حالات الإصابة.

كان رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، قد أعلن حالة الطوارئ الثالثة في البلاد بداية من يوم 25 أبريل الماضي. وكان من المقرر لها أن تنتهي في 11 ماريو، تزامنا مع سلسلة من العطلات العامة المعروفة باسم "الأسبوع الذهبي" للحد من التحركات خلال فترة ذروة السفر.

ويمكن أن يعني تمديد حالة الطوارئ إعادة النظر في زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، المقررة للبلاد في وقت لاحق الشهر الجاري، بل وإلغاء الزيارة، بحسب ما نقلته قناة "تي في أساهي" التلفزيونية أوائل الأسبوع الجاري عن مصدر باللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.