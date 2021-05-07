الصين تؤكد: المخاطر الناجمة عن الصاروخ "محدودة للغاية"

03:30 م الجمعة 07 مايو 2021
الصين تؤكد: المخاطر الناجمة عن الصاروخ "محدودة للغاية"

الصاروخ الصيني- أرشيفية

بكين - أ ش أ

قللت الصين، اليوم الجمعة، من حجم المخاطر الناجمة عن الصاروخ الذي حمل وحدة "تيانخه" الأساسية لمحطتها الفضائية نهاية الشهر الماضي، وذلك أثناء عودته إلى الأرض.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول مدى وجود ضمانات أو تطمينات بشأن عدم تسبب الصاروخ الصيني في أضرار، وعما إذا كانت هناك معلومات بشأن مكان السقوط المتوقع.

وقال بين "من الممارسات الشائعة في جميع أنحاء العالم أن تحترق المراحل العليا من الصواريخ أثناء دخولها الغلاف الجوي مرة أخرى. وفي 29 أبريل، نجح صاروخ من طراز (لونج مارش- 5 بي واي 2) في حمل وحدة تيانخه الأساسية للمحطة الفضائية إلى المدار المخطط".

وأضاف بين "تتابع الصين عن كثب إعادة دخول المراحل العليا من الصاروخ إلى الغلاف الجوي. ووفقا للمعلومات المتوفرة، تم تعطيل المرحلة العليا من هذا الصاروخ، ما يعني أن معظم أجزائه ستحترق عند إعادة دخوله الغلاف الجوي، ما يجعل احتمال إلحاق الضرر بالطيران أو المرافق أو الأنشطة الأرضية منخفض للغاية. وستصدر السلطة المختصة المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب".

هذا المحتوى من

Asha
الصين وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين الصاروخ الصيني

الخبر التالى:

السعودية تعلن انخفاض إصابات كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 234015

    عدد المصابين

  • 175117

    عدد المتعافين

  • 13714

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي يتفقد بعض الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا