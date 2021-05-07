تونس تعلن حجر صحي شامل للحد من تفشي كورونا

02:48 م الجمعة 07 مايو 2021
تونس تعلن حجر صحي شامل للحد من تفشي كورونا

علم تونس

تونس - (د ب أ):

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الجمعة عن حجر صحي شامل في كامل البلاد يمتد على مدار أسبوع بدءا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 16 من الشهر الجاري.

وتهدف الخطوة إلى كسر حلقات العدوى بفيروس كورونا المستجد ولا سيما السلالة البريطانية المتحورة الأكثر تفشيا في البلاد، وفق أعضاء من اللجنة العلمية لمجابهة كورونا.

وتواجه تونس موجة ثالثة من الوباء هي الأقوى منذ ظهور أولى الإصابات بالفيروس في مارس 2020، في ظل ضغط شديد على أقسام العناية المركزة بالمستشفيات العمومية وأعداد متزايدة من الوفيات والإصابات اليومية.

وحذر رئيس الحكومة هشام المشيشي في مؤتمر صحفي من خطر انهيار النظام الصحي أمام أخطر أزمة صحية تواجهها البلاد منذ فترة ما قبل الاستقلال عام 1956، في ظل التهاون واسع النطاق بالبروتوكولات الصحية والتباعد الجسدي.

وقالت متحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان إن الوضع الوبائي في "مستوى إنذار مرتفع ويستوجب حالة تأهب قصوى".

وعمليا سيفرض الحجر الصحي قيودا على العمل والحركة والتنقل والتجمعات في فترة احتفالات عيد الفطر التي ستغيب هذا العام عن الشوارع التونسية.

وتشمل الإجراءات المعلنة حظر تجوال ليلي بدءا من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا ومنع التنقل بين المدن باستثناء الحالات الاستعجالية وتعليق التظاهرات الرياضية ومنع ارتياد المساجد والفضاءات الدينية وغلق الأسواق الأسبوعية والمساحات التجارية. وسيسمح في المقابل للمتاجر والبقالين ببيع المواد الغذائية.

كما سيستمر إخضاع الوافدين من الخارج إلى حجر صحي إجباري.

وتسبب وباء كورونا في وفاة 11 ألف و208 شخص حسب آخر تحديث لوزارة الصحة مع معدلات يومية تقارب المئة وفاة و 1500 إصابة.

وحتى يوم أمس تلقى أكثر من 457 ألف شخص فقط لقاح كورونا بينما حصل قرابة 124 آلاف شخص على الجرعتين، بحسب وزارة الصحة.

وتشهد الحملة بطئا في ظل إمدادات محدودة للقاحات ما يفرض صعوبات لتطعيم حوالي 5ر5 مليون شخص هذا العام وهو نصف عدد سكان تونس، كما خططت لذلك الحكومة في وقت سابق.

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