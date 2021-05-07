مقتل فلسطينيين في هجوم على موقع للشرطة الإٍسرائيلية بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ):

قتل الجيش الإسرائيلي شابين فلسطينيين وأصاب شابا ثالثا بجروح اليوم الجمعة في الضفة الغربية بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية إطلاق نار، فيما حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات خطيرة للتصعيد الحاصل.

وقالت مصادر فلسطينية إن ثلاثة شبان تعرضوا لإطلاق نار عند مدخل قاعدة (سالم) العسكرية الإسرائيلية قرب جنين ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث بجروح خطيرة.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش منعت الطواقم الفلسطينية من انتشال جثث القتيلين ونقلت الشاب المصاب إلى مستشفى اسرائيلي.

فيما قالت مصادر إسرائيلية إن الشبان الثلاثة أطلقوا النار باتجاه القاعدة العسكرية وعثر بحوزتهم على سكاكين.

ولم تتحدث المصادر عن إصابات في صفوف قوات الجيش التي نشرت صورا للقتيلين الفلسطينيين وسلاحا قالت إنه كان بحوزتهما.

وكان إسرائيلي قتل وأصيب اثنان آخران يوم الأحد الماضي في عملية إطلاق نار على حاجز عسكري في الضفة الغربية قالت إسرائيل إن فلسطينيا نفذها وفر من المكان قبل أن تعتقله لاحقا.

كما قتل فتى فلسطيني أول أمس الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في نابلس في شمال الضفة الغربية.

من جهتها، حملت الرئاسة الفلسطينية اليوم الحكومة الاسرائيلية مسؤولية التصعيد "الخطير" في الضفة الغربية وشرق القدس، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن "استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءاته المستمرة على المواطنين سواء في حي الشيخ جراح أو من خلال عمليات القتل اليومية وآخرها ما جرى اليوم ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا".

وحث أبو ردينة الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل ل"وقف اعتداءاتها، لكي لا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها".