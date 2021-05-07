الصين: أغلب أجزاء الصاروخ ستحترق خلال عودته إلى الأرض

12:58 م الجمعة 07 مايو 2021
الصين: أغلب أجزاء الصاروخ ستحترق خلال عودته إلى الأرض

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

قالت وزارة الخارجية الصينية إنه ليس من المرجح أن يحدث الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة "لونج مارش - 5 بى واي 2" أي ضرر لدى عودته إلى الأرض.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين اليوم الجمعة أن أغلب أجزاء الصاروخ ستحترق خلال محاولته العودة إلى الغلاف الجوي للأرض.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تتوقع سقوط الصاروخ من مداره وعودته إلى الغلاف الجوي للأرض غدا السبت، ولم يتضح المكان المتوقع أن تسقط به الحطام.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الخميس إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإسقاط الصاروخ الصيني.

ورفض المتحدث باسم الخارجية الصينية الإجابة على سؤال بشأن المكان الذي تتوقع الصين أن يهبط فيه الصاروخ، وقال إن السلطات المختصة سيكون لديها مزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

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