الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا

11:40 ص الجمعة 07 مايو 2021
الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا

منظمة الصحة العالمية

(وكالات):

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، من خطر حدوث موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا في القارة بسبب التأخير المتزايد في حملات التطعيم بالمقارنة مع بقية مناطق العالم.

وقال المكتب في بيان إنه "بسبب تأجيل تسليم جرعات لقاحات كوفيد -19 التي يصنعها معهد سيروم في الهند لإفريقيا، وبطء نشر اللقاحات وظهور متحورات جديدة، لا يزال خطر حدوث موجة جديدة من العدوى مرتفعا في إفريقيا"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأوضح أن "إفريقيا لم تعد تمثل سوى واحد بالمئة من جرعات اللقاحات التي يتم إعطاؤها في العالم، مقابل 2 بالمائة قبل أسابيع"، مشيرا إلى أن "حوالي نصف جرعات اللقاحات المضادة لكورونا والبالغ عددها 37 مليونا تم تسليمها لإفريقيا، أعطيت حتى الآن".

وأضاف: "جرى تسليم الشحنات الأولى إلى 41 دولة إفريقية عبر برنامج "كوفاكس" الأممي منذ أوائل مارس، لكن 9 بلدان قدمت ربع الجرعات التي تلقتها، و15 دولة أعطت أقل من نصف الجرعات التي تسلمتها".

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