هل الصاروخ الصيني آمن على الأرض؟.. سفارة الصين بالسعودية تجيب

(مصراوي):

نشرت سفارة الصين بالسعودية، مساء الخميس، تغريدة بشأن الصاروخ الصيني "لونج مارش 5 بي" الذي أثار حالة من القلق الأيام الماضية بعد أنباء قالت إنه خرج عن السيطرة.

ونقلت السفارة عن خبراء قولهم: "بعد أن يكمل الصاروخ الحامل مهمة تسليم المحمولة الفضائية، يفقد الصاروخ الذي يدور خارج الغلاف الجوي قوته، وبغض النظر عن البلد الذي يصنعه، فلا يوجد مفهوم "التحكم" في حطام الصاروخ. لكن مسار رحلة الحطام محسوب بعناية.

وأضافت "تقوم الدول المسؤولة في مجال الفضاء بما في ذلك الصين بإجراء التخميل (إبطال الفعالية التفجيرية) للصاروخ في المرحلة الأخيرة.. ولتجنب احتلال موارد مدارية ثمينة، يمكن نقل الصاروخ إلى مدار مهجور قبل إجراء التخميل".

- منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض لأكثر من 60 عامًا.



ختامًا:

الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض.pic.twitter.com/UIM7tEObHn — Embassy of China in KSA سفارة الصين في السعودية (@ChinaEmbKSA) May 6, 2021

واستطردت: "منذ الوقت الذي تم فيه إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء، لم تكن هناك أي حالة لحطام صاروخ أو خردة فضائية ضربت البشر من خلال الدوران حول الأرض لأكثر من 60 عامًا".

وختمت تغريداتها مؤكدة: "الصاروخ الصيني، مثل صواريخ الدول الأخرى حتى الآن، آمنة على الأرض".

وأُثيرت مخاوف حول صاروخ "لونج مارش 5 بي"، الذي يبلغ طوله 30 مترا ووزنه 21 طنا، والذي كان يحمل الكبسولة المركزية لبناء محطة الفضاء الجديدة التي تقوم الصين بتشييدها.

وكان بعض الخبراء قالوا إنه من الممكن أن يسقط الصاروخ الصيني الضخم، على الأرض أثناء عودته خلال الأيام المقبلة، وذلك "بعد تركه بالمدار الأرضي دون سيطرة أو تحديد للبقعة التي من المفترض أن يسقط فيها".