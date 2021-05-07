اكتشاف حفرية ديناصور عمرها 200 مليون سنة جنوب غربي الصين
بكين-(أ ش أ):
اكتشف فريق من علماء الحفريات الصينيين حفرية لديناصور صغير عمرها نحو 200 مليون سنة وتعود إلى العصر الجوراسي المبكر، وذلك في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.
وقال "بي شون دونغ" عضو فريق العلماء والباحث بجامعة يوننان –في تصريحات اليوم- إن طول الحفرية المكتشفة يبلغ حوالي 7ر1 متر، ويشير شكل أسنانها إلى أن الديناصور كان من الحيوانات العشبية.
وأضاف أن الدراسات النسيجية للعظام تظهر أن الديناصور كان عمره حوالي ثلاث سنوات، وأنه ربما غرق في الفيضانات، ما سمح بالحفاظ على معظم عظامه تماما، مشيرا إلى أن العلماء يرجحون انتماء هذا الديناصور إلى جنس جديد من الديناصورات الصربودية.
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