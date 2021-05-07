محمد بن سلمان يبحث مع قائد الجيش الباكستاني التعاون العسكري المشترك
الرياض-(أ ش أ):
بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الجمعة، مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية وبحث فرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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