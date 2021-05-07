الهند تسجل أكثر من 414 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية جديدة

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 414 ألفا و188 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في حصيلة قياسية جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 21 مليونا و491 ألفا و598 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3918 وفاة جديدة ، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 234 ألفا و83 شخصا.

وأفادت بأن 331 ألفا و507 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 17 مليونا و612 ألفا و351 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 3 ملايين و645 ألفا و164 شخصا.