بوتين يعلن جاهزية اللقاح الروسي الجديد المضاد لـ"كورونا" للتسجيل

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن اللقاح الروسي الجديد المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك لايت" جاهز للتسجيل.

وقال بوتين، خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا: "أعلم أن لقاحنا "سبوتنيك لايت" جاهز للتسجيل اليوم".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

كما أكد بشأن اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا: "كل لقاحاتنا معروفة في الوقت الراهن، لقاح "سبوتنيك لايت" سيظهر اليوم، أدويتنا مصنعة على أساس تكنولوجيا ومنصة تم استخدامها لعشرات السنين. وهي أيضا حديثة جدا، وهي في الوقت الراهن تعد الأكثر موثوقية وأمنا".