بوتين: السوق العالمية تشهد صراعًا بين مصنعي الأدوية المضادة لكورونا

موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، احتدام الصراع القائم في السوق العالمية بين مصنعي الأدوية المضادة لفيروس "كورونا".

وقال بوتين - خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا - : "نرى اليوم، مع الأسف، احتدام الصراع في الأسواق العالمية بين شركات الأدوية المختلفة".. حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأوضح الرئيس الروسي، في حديثه عن لقاح "موديرنا" الأمريكي، الذي قرر المؤتمر العالمي للقاحات بواشنطن اعتباره أفضل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا: "لقد قررت المحافل العالمية دعم اللقاح الأمريكي (موديرنا)، والذي تحارب ضده شركة أميركية-أوروبية أخرى، تقاتل بشراسة. لكن هذا أمر يخصهم".

وأشار بوتين إلى أن زملاء أجانب يتحدثون عن ابتكار هذا الدواء وحداثته، مُضيفًا: "نأمل أن يكون الأمر كذلك. هل هذا صحيح حقًا، سيكون واضحًا بعد 10 سنوات فقط من التطبيق وتحليل النتائج".

يُذكر أنه تم الإعلان، في وقت سابق، عن الاعتراف خلال انعقاد المؤتمر العالمي للقاحات في واشنطن، بلقاح شركة موديرنا الأمريكية والمعهد الوطني الأمريكي للصحة الأفضل بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، متجاوزا بذلك لقاح "سبوتنيك في" الروسي.