أمير قطر يقيل وزير المالية بعد التحقيق معه في قضايا فساد

10:16 م الخميس 06 مايو 2021
أمير قطر يقيل وزير المالية بعد التحقيق معه في قضايا فساد

وزير المالية علي شريف العمادي

وكالات:

أصدر أمير قطر، أمر أميري بإقالة وزير المالية علي شريف العمادي من منصبه، بعد إلقاء القبض عليه والتحقيق معه في قضايا فساد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس إن "أمير البلاد يصدر الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2021 بإعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية".

أمر النائب العام القطري، الخميس، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي على خلفية جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وقال مكتب النائب العام، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".

وزير المالية القطري أمير قطر قضايا فساد

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