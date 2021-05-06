سفارات أمريكا ودول أوروبية في ليبيا تعرب عن أهمية الإعداد للانتخابات
طرابلس - (د ب أ):
أعربت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك عن أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في ليبيا في وقتها المحدد، حسبما أفاد موقع السفارة الامريكية في ليبيا.
وذكرت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، وذكرت السفارات، أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، التي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
232905
عدد المصابين
-
174217
عدد المتعافين
-
13655
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
153452498
عدد المصابين
-
130725426
عدد المتعافين
-
3215243
عدد الوفيات
إعلان