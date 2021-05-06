سفارات أمريكا ودول أوروبية في ليبيا تعرب عن أهمية الإعداد للانتخابات

09:51 م الخميس 06 مايو 2021
سفارات أمريكا ودول أوروبية في ليبيا تعرب عن أهمية الإعداد للانتخابات

السفارة الامريكية في ليبيا

طرابلس - (د ب أ):

أعربت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك عن أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في ليبيا في وقتها المحدد، حسبما أفاد موقع السفارة الامريكية في ليبيا.

وذكرت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من يوليو 2021.

وأشار البيان إلى أن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، وذكرت السفارات، أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، التي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.

السفارة الامريكية في ليبيا ليبيا طرابلس ألمانيا إيطاليا

الخبر التالى:

رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن "سعادته البالغة" لمغادرة القوارب الفرنسية جيرسي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 232905

    عدد المصابين

  • 174217

    عدد المتعافين

  • 13655

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"غطاء سحابي كبير".. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة جوية تؤثر على شمال البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا