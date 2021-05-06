مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا في عملية للشرطة في ريو دي جانيرو

09:49 م الخميس 06 مايو 2021
مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا في عملية للشرطة في ريو دي جانيرو

الشرطة في ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية منظمة في ريو دي جانيرو اليوم الخميس.

ومن بين الضحايا ضابط شرطة، حسبما ذكرت البوابة الإخبارية "جي 1" نقلا عن مسؤولي إنفاذ القانون.

ووقعت أعمال العنف في أحد الأحياء الفقيرة في منطقة "جاكاريزينيو" في المدينة البرازيلية، وهي منطقة تعرف بأنها إحدى قواعد جماعة كوماندو فيرميلهو الإجرامية (القيادة الحمراء).

وتتنافس عصابات إجرامية قوية مثل كوماندو فيرميلهو وعدد من العصابات الصغيرة على السيطرة على عملية الاتجار بالمخدرات في الأحياء الفقيرة.

ووقع راكبان كانا يستقلان المترو الذي يمر بالقرب من فافلا وسط الفوضى اليوم الخميس، وتعرضا لإطلاق الرصاص عليهما بينما كانا داخل عربة القطار. ونجا كلاهما، وفقا لما جاء في التقرير .

وتردد أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

وفي مواجهة إطلاق النار الشديد والانفجارات، لم يتمكن السكان من مغادرة منازلهم وأغلقت إحدى العيادات الصحية أبوابها.

وفي يوليو ، علقت المحكمة العليا في البرازيل عمليات الشرطة في الأحياء الفقيرة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقضت بأن هذه الحالات لا يسمح بها إلا في "حالات استثنائية للغاية".

الشرطة في ريو دي جانيرو إطلاق نار البرازيل عصابات إجرامية

الخبر التالى:

سفارات أمريكا ودول أوروبية في ليبيا تعرب عن أهمية الإعداد للانتخابات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 232905

    عدد المصابين

  • 174217

    عدد المتعافين

  • 13655

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"غطاء سحابي كبير".. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة جوية تؤثر على شمال البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا