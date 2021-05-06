مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا في عملية للشرطة في ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية أن ما لا يقل عن 23 شخصا لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار خلال عملية للشرطة ضد عصابة إجرامية منظمة في ريو دي جانيرو اليوم الخميس.

ومن بين الضحايا ضابط شرطة، حسبما ذكرت البوابة الإخبارية "جي 1" نقلا عن مسؤولي إنفاذ القانون.

ووقعت أعمال العنف في أحد الأحياء الفقيرة في منطقة "جاكاريزينيو" في المدينة البرازيلية، وهي منطقة تعرف بأنها إحدى قواعد جماعة كوماندو فيرميلهو الإجرامية (القيادة الحمراء).

وتتنافس عصابات إجرامية قوية مثل كوماندو فيرميلهو وعدد من العصابات الصغيرة على السيطرة على عملية الاتجار بالمخدرات في الأحياء الفقيرة.

ووقع راكبان كانا يستقلان المترو الذي يمر بالقرب من فافلا وسط الفوضى اليوم الخميس، وتعرضا لإطلاق الرصاص عليهما بينما كانا داخل عربة القطار. ونجا كلاهما، وفقا لما جاء في التقرير .

وتردد أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

وفي مواجهة إطلاق النار الشديد والانفجارات، لم يتمكن السكان من مغادرة منازلهم وأغلقت إحدى العيادات الصحية أبوابها.

وفي يوليو ، علقت المحكمة العليا في البرازيل عمليات الشرطة في الأحياء الفقيرة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقضت بأن هذه الحالات لا يسمح بها إلا في "حالات استثنائية للغاية".