تصريحات تركية جديدة حول المحادثات مع مصر

وكالات:

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن المباحثات جرت مع مصر في جو إيجابي، لافتا إلى أن الجانبين سيقيمان المباحثات وسيتبادلان الآراء حول الخطوات التي يمكن اتخاذها في المرحلة المقبلة.

وقال تشاوش أوغلو، في تصريحات لتلفزيون "تي آر تي" الرسمي، اليوم الخميس إن "اللقاءات بين مصر وتركيا ستستمر لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "ليبيا وسوريا والعراق وشرقي المتوسط مهمون بالنسبة للجميع بما في ذلك مصر وستربح مصر من اي تعاون معنا في هذه المناطق".

وكانت اختتمت، اليوم، وبعد يومين من المداولات، المُباحثات الاستكشافية بين وفدي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير "سادات أونال".

كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.