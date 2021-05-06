منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا

08:09 م الخميس 06 مايو 2021
منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة جديدة لكورونا في أفريقيا

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن تباطؤ حملات التطعيم ضد مرض كوفيد-19، وظهور سلالات جديدة، يزيد من خطر حدوث موجة جديدة من الإصابات في أفريقيا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت المنظمة إن التأخيرات ونقص إمدادات اللقاحات تدفع دولا أفريقية للتراجع أكثر وراء بقية دول العالم في تنفيذ حملات التطعيم ضد كوفيد-19، ولا تشكل القارة الآن سوى 1% من اللقاحات التي تم إعطاؤها على مستوى العالم، متراجعة من 2% قبل أسابيع قليلة.

وسلطت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة على التنازل عن براءة اختراع اللقاحات بأنه قد يكون "تغيير لقواعد اللعبة".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه في ظل انتشار سلالات جديدة، وتدني مستويات التطعيم، وسأم السكان من الالتزام بإجراءات الوقاية، وتخفيف القيود، باتت ظروف تفش جديدة قائمة.

منظمة الصحة العالمية التطعيم ضد كوورنا كوفيد-19 فيروس كورونا

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