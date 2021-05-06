وسائل إعلام: إصابة رئيس المالديف السابق بتفجير خارج منزله

07:45 م الخميس 06 مايو 2021
وسائل إعلام: إصابة رئيس المالديف السابق بتفجير خارج منزله

محمد نشيد

وكالات:

أفادت وسائل إعلام محلية في جزر المالديف بأن الرئيس السابق للبلاد محمد نشيد تعرض لإصابات مختلفة نتيجة تفجير وقع خارج منزله.

ونقلت القناة التلفزيونية الرسمية، قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مكان الحادث في العاصمة ماليه، مشيرة إلى أن "سائحا أجنبيا أصيب بالحادث أيضا".

من جهته، لم يصدر عن "الحزب الديمقراطي المالديفي" بزعامة نشيد، أي تعليق رسمي عن الحادث، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية عن التفجير.

محمد نشيد جزر المالديف تفجير ماليه

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