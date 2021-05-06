رئيس الموساد الإسرائيلي يزور البحرين لمناقشة التعاون بين الجانبين

وكالات:

زار مملكة البحرين اليوم الخميس، السيد يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، وكان في استقباله سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، وسعادة الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية.

وناقش الجانبان خلال الزيارة آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، كما تباحثا حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتمنيا في ختام لقائهما بأن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع.