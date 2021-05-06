ماكرون يؤيد تماماً رفع الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا لجعلها فائدة عالمية

07:21 م الخميس 06 مايو 2021
ماكرون يؤيد تماماً رفع الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا لجعلها فائدة عالمية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس- (أ ف ب):

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس 05/06 عن "تأييده التام لرفع الملكية الفكرية" عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد أن كان متحفظا حتى الآن، غداة إعلان للرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا المعنى.

واعلن الرئيس الفرنسي لدى افتتاح أكبر مركز تلقيح في باريس "نعم علينا بالطبع جعل هذا اللقاح فائدة عامة عالمية" مشددا على أن الأولوية على المدى القصير هي "التبرع بالجرعات" و"الانتاج بالتعاون مع الدول الأكثر فقرا". في 23 أبريل، قال إنه يعارض الرفع الفوري للملكية الفكرية، موضحًا أن الموضوع كان يتعلق بنقل التكنولوجيا.

وأضاف "ما قلته ببساطة وهو واقع هو أن ثمة اقبال كبير اليوم ما يجعل من الصعب الوصول إلى اللقاح" بينما قال الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه" مستعد لمناقشة "رفع براءات الاختراع عن اللقاحات ضد كوفيد".

وتابع "يمكنهم نقل الملكية الفكرية إلى شركات تصنيع الأدوية في إفريقيا، فليس لديهم منصة لإنتاج تقنية +الحمض النووي الريبوزي المرسال+. موضوعنا هو نقل التكنولوجيا والمعرفة بحيث تكون هناك منصات تنتج مثل هذه اللقاحات في إفريقيا. هذا هو الهدف".

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