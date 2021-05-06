واشنطن تعرب عن قلقها من احتمال إخلاء فلسطينيين من حي سلوان والشيخ جراح

واشنطن- (أ ش أ):

أعرب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق واشنطن البالغ إزاء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من حي سلوان والشيخ جراح، حيث تعيش العديد منها في تلك المنازل منذ أجيال.

وشدد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، على ضرورة تجنب أي خطوة من شأنها تصعيد التوتر.

وقال إنه من الأهمية تجنب الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تبعدنا عن السلام وهذا يشمل عمليات الإخلاء والنشاط الاستيطاني وهدم المنازل.

واندلعت المواجهات في وقت تواجه عائلات فلسطينية أوامر بالإخلاء من حي الشيخ جراح في إطار سعي الجمعيات الاستيطانية المتواصل لتهويد المنطقة وإسكان مستوطنين يهود فيها.