كورونا في الهند.. تحول عربات الـتوكتوك في نيودلهي لسيارات إسعاف تنقل المصابين

06:28 م الخميس 06 مايو 2021
كورونا في الهند.. تحول عربات الـتوكتوك في نيودلهي لسيارات إسعاف تنقل المصابين

عربات الـتوكتوك في نيودلهي لسيارات إسعاف تنقل المص

وكالات:

حولت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات الـ"توكتوك" إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات، في ظل نقص عدد سيارات الإسعاف، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وأصبح استدعاء الإسعاف في الهند صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب.

واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وجهزت الحكومة بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توكتوك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات مع توفير أسطوانات أوكسجين عند الحاجة.

ويفصل حاجز من البلاستيك بين سائق التوكوك والركاب في الخلف وبدأت الخدمة رسميا يوم الثلاثاء، علما أنها متاحة بالمجان.

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