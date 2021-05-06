الصحة الهندية تنفي انتظار اسطوانات الأكسجين المستوردة في الجمارك

06:26 م الخميس 06 مايو 2021
الصحة الهندية تنفي انتظار اسطوانات الأكسجين المستوردة في الجمارك

اسطوانات الأكسجين المستوردة

نيودلهي- (أ ش أ):

نفت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس التقارير المتداولة حول بقاء اسطوانات الأكسجين المهداة من الدول الأخرى في الجمارك.

وقالت الوزارة في بيان رسمي - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "إن الهيئة المركزية للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند أوضحت أنه ليس هناك أي تعليق لاسطوانات الأكسجين في الجمارك الهندية".

وأضاف البيان أن الجمارك الهندية تنهي أمور كافة الشحنات، وليس هناك أي اسطوانات محتجزة في أي ميناء هندي، لافتة إلى أن الهند استلمت 3 آلاف اسطوانة أكسجين من جميع أنحاء العالم، في إطار المساعدات المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن بريطانيا كانت قد أرسلت 669 اسطوانة أكسجين مقسمة على أربع شحنات، وأرسلت أيرلندا 700 أسطوانة وأرسلت الصين 1000 أسطوانة، بالإضافة إلى دول أخرى مثل روسيا ورومانيا وتايلاند وأوزبكستان وتايوان وموريشيوس.

يذكر أن الهند شهدت موجة قاسية من فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية؛ حيث ارتفع أعداد الإصابات إلى حد غير مسبوق، بالإضافة إلى نقص أسطوانات الأكسجين والمستلزمات الطبية في البلاد.

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