"صريحة ومعمقة".. الخارجية تكشف نتيجة المشاورات مع تركيا

05:13 م الخميس 06 مايو 2021
"صريحة ومعمقة".. الخارجية تكشف نتيجة المشاورات مع تركيا

وزارة الخارجية المصرية

وكالات:

اختتمت، اليوم، وبعد يومين من المداولات، المُباحثات الاستكشافية بين وفدي جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير "سادات أونال".

كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة.

تركيا وزير خارجية تركيا منطقة شرق المتوسط وزارة الخارجية المصرية

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