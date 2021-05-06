مخاوف من إساءة استخدام أوامر الرئيس الفلبيني بالقبض على أي شخص لا يرتدي الكمامة بصورة صحيحة

مانيلا -(د ب ا):

حذرت جماعات حقوقية فلبينية اليوم الخميس من إمكانية إساءة استخدام أمر أصدره الرئيس رودريجو دوتيرتي بإلقاء القبض على أي شخص لا يرتدي الكمامة بصورة صحيحة واحتجازه.

وكان دوتيرتي قد أصدر الأمر خلال خطاب ألقاه أمس الأربعاء، حيث شدد على حاجة الفلبينيين للانصياع للبروتوكولات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وانتقد دوتيرتي استمرار عدم ارتداء بعض الأشخاص الكمامات بصورة صحيحة، حيث تظهر أنوفهم.

وقال دوتيرتي " أوامري للشرطة هى، الذين لايرتدون الكمامات بصورة صحيحة، قوموا بإلقاء القبض عليهم واحتجازهم، من أجل حماية المواطنين ".

وقالت لجنة حقوق الانسان إنه على الرغم من موافقتها على الحاجة لاتباع الجميع للبروتوكولات الصحية خلال جائحة كورونا، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء إمكانية إساءة استخدام أمر إلقاء القبض على أشخاص.

وأضافت" في ظل ازدحام السجون ومنشآت الاحتجاز في الفلبين، لا يبدو أن خيار الاحتجاز سيكون صحيحا لمنع تفشي فيروس كورونا".

ويشار إلى أنه يتم حاليا معاقبة المخالفين للقواعد بدفع غرامات أو إلقاء القبض عليهم في حال " قاوموا " عندما يتم مطالبتهم بارتداء الكمامات بصورة صحيحة.

وقد سجلت الفلبين 6637 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 80 ألفا و172 حالة. كما سجلت 191 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 17 ألفا و991.