روسيا تسجل لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة المضاد لكورونا

03:31 م الخميس 06 مايو 2021
روسيا تسجل لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة المضاد لكورونا

روسيا تسجل لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة المضاد ل

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الروسية اعتمادها رسميًا لقاح (سبوتنيك لايت) أحادي الجرعة المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد كل من وزارة الصحة الروسية ومركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أن اللقاح اجتاز بنجاح إجراءات التسجيل في البلاد، على الرغم من أن لقاح (سبوتنيك V) الذي يجري التطعيم به بجرعتين سيظل عقارا أساسيا في حملة تطعيم مواطني روسيا ضد الفيروس التاجي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اللقاح الجديد (سبوتنيك لايت) أنشأ الاستجابة المناعية لدى جميع المتطوعين الذين شاركوا في اختباره، مؤكدة أن اللقاح يشبه إلى حد كبير الجرعة الأولى من (سبوتنيك V)، لكنه ليس بديلا عنه لكونه مخصصا لتحقيق أهداف أخرى.

وأوضحت أن (سبوتنيك V) يشكل المناعة الأقوى لدى الناس، لكن (سبوتنيك لايت) قد يستخدم لإنشاء المناعة الاجتماعية على وجه السرعة في ظروف وبائية غير ملائمة.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا لقاح سبوتنيك لايت فيروس كورونا لقاح كورونا

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