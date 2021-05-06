الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخرق مياه لبنان الإقليمية

03:30 م الخميس 06 مايو 2021
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخرق مياه لبنان الإقليمية

الجيش اللبناني

بيروت- (د ب أ):

كشف الجيش اللبناني اليوم الخميس عن خرق زورق حربي إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية، مقابل منطقة رأس الناقورة جنوب البلاد .

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي اليوم، إن" زورقا بحريا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق أمس الأربعاء المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها حوالي 277 متراً، وأقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة".

وأضافت أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وأشارت إلى أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت أمس أيضا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب"، لافتة إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتخرق إسرائيل بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

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