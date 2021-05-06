من هو وزير مالية قطر علي شريف العمادي المتهم بالإضرار بالمال العام؟

كتبت- رنا أسامة:

في خطوة مُفاجئة، أمر النائب العام القطري بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات بارتكابه مخالفات متعلقة بـ"سوء استغلال وظيفته".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، الخميس، أن قرار القبض على الوزير العمادي جاء "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير"، دون توضيح ما هي الأوراق أو التقارير، لمُساءلته "عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة".

وأكدت في بيان مُقتضب عن النائب العام القطري، صدور أمر "بفتح تحقيقات موسّعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

النائب العام يأمر بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، كما أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة. #قناhttps://t.co/MIApMm6kev pic.twitter.com/yGjoXFoVTZ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 6, 2021

ويتولى العمادي الحاصل على بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا الأمريكية، منصب وزير المالية القطري منذ عام 2013.

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة بصحيفة "الاقتصادية" السعودية، يتمتع العمادي بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في القطاع المصرفي، منذ أن بدأ حياته العملية في إدارة الرقابة المصرفية في "مصرف قطر المركزي".

ويشغل مناصب رئيس مجلس إدارة "الخطوط الجوية القطرية" و"الديار القطرية" و"مركز قطر للمال"، ونائب مجلس إدارة "المجلس الوطني للسياحة".

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "كيو إن بي" خلال الفترة من عام 2005 إلى عام 2013.

فضلًا عن عضويته بمجالس الإدارات في عدد من الهيئات والشركات والمنظمات الدولية، بما في ذلك المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بحسب موقع وزارة المالية القطرية.

منحته مجلة "ذا بانكر" البريطانية لقب أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لعام 2021.

وفي يناير الماضي، وصل وزير المالية القطري إلى القاهرة على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة، في زيارة استغرقت عدة ساعات، وذلك في أعقاب قمة العلا السعودية التي أنهت الأزمة الخليجية مع قطر.

وكان العمادي أول مسؤول قطري يعبر الأجواء السعودية والمصرية، بشكل مباشر من الدوحة، منذ أزمة مقاطعة الرباعي العربي لقطر منتصف عام 2017.