المفوضية الأوروبية عن الخلاف حول الصيد: لندن لا تحترم اتفاقية التجارة

بروكسل- (د ب أ):

اتهمت المفوضية الأوروبية بريطانيا بعدم احترام اتفاق خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل الخلاف مع فرنسا بشأن حقوق الصيد بالقرب من جزيرة جيرسي البريطانية.

وأشارت المفوضية إلى أنه تم إبلاغها فقط في 30 أبريل بأن السلطات البريطانية أصدرت 41 تصريحا لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي للصيد في المياه الإقليمية للجزيرة اعتبارا من الأول من مايو بشروط محددة.

وأوضحت أنه وفقا لاتفاقية التجارة والتعاون، يتعين الإخطار بالشروط المقترحة مسبقا لإتاحة الوقت للجانب الآخر لتقييم المقترحات. وترى المفوضية أن فترة الإخطار في هذه الحالة كانت قصيرة للغاية.

وقال متحدث باسم المفوضية: "لقد أكدت المفوضية للمملكة المتحدة بوضوح أنه لم يتم احترام" الاتفاقية.

وأضاف: "وحتى تُقدم السلطات في المملكة المتحدة المزيد من التفسيرات بشأن الشروط الجديدة، يتعين ألا يتم تطبيقها. وستظل المفوضية على تواصل حثيث مع فرنسا والمملكة المتحدة بشأن هذه المسألة."