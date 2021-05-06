النائب العام القطري يأمر بالقبض على وزير المالية على خلفية جرائم فساد

02:11 م الخميس 06 مايو 2021
النائب العام القطري يأمر بالقبض على وزير المالية على خلفية جرائم فساد

وزارة الداخلية القطرية

الدوحة- (د ب أ):

أمر النائب العام القطري، الخميس، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي على خلفية جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وقال مكتب النائب العام، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إنه "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة".

وأمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة.

النائب العام القطري وزير المالية القطري شريف العمادي

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