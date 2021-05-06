مصرع 5 شرطيين جراء هجوم على موقع أمني بأفغانستان

كابول- أ ش أ:

لقي خمسة من أفراد الشرطة مصرعهم في أفغانستان جراء هجوم مسلح على أحد المواقع الأمنية بإقليم "لوجار".

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس أن الهجوم وقع ليلا على موقع أمني يبعد 500 متر عن عاصمة الإقليم، وذلك نقلا عن مسؤول أمني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.