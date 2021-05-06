قبول استقالة 3 مستشارين للعاهل الأردني
عمان- (د ب أ):
صدرت الإرادة الملكية في الأردن بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك اعتبارا من اليوم الخميس.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم، صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشار الملك للسياسات من منصبها اعتبارا من اليوم.
وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور كمال قاسم الناصر مستشار الملك من منصبه، اعتبارا من اليوم، وقبول استقالة زينة زيد رشاد طوقان مستشار للشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي من منصبها اعتبارا من اليوم .
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