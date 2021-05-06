الرئيس الفرنسي يؤكد تأييده رفع براءات الاختراع عن لقاحات كورونا

وكالات:

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الخميس، تأييده الكامل لرفع براءات الاختراع عن اللقاحات.

وفي وقت سابق، رحب تحالف اللقاحات الدولي بنية الرئيس الأمريكي جو بايدن التنازل عن ملكية اللقاحات.

وأعلن بايدن أمس الأربعاء اعتزامه دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كوفيد-19.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يعتزم دعم هذا المقترح بعد أن ألقى خطابا بشأن "خطة الإنقاذ الأمريكية" المقترحة، قال بايدن: "نعم، سأتحدث عن ذلك في وقت لاحق".

وقال البيت الأبيض إن بايدن يؤيد التنازل عن الملكية الفكرية لكنه يعتقد أن القرار يجب أن يعلنه مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.