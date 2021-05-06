قوارب صيد فرنسية تحاصر ميناء بجزيرة جيرسي بالقنال الإنجليزي

باريس- (د ب أ):

أفادت تقارير بأن صيادين من فرنسا تظاهروا بقواربهم قبالة جزيرة جيرسي البريطانية، احتجاجا على الشروط الجديدة التي فرضتها لندن لمنح تصاريح الصيد للسفن الفرنسية في القنال الإنجليزي.

وذكرت محطة "فرانس 3" بأن قوارب الصيد الفرنسية توقفت في ميناء سانت هيلير صباح اليوم بطريقة تعرقل خروج قوارب الصيد من جيرسي.

ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هناك نزاع حول إجمالي كميات الأسماك وتوزيعها.

وأعربت وزيرة البحرية الفرنسية أنيك جيراردان عن انزعاجها من التلكؤ في منح تصاريح صيد للصيادين الفرنسين قبالة الجزيرة، وهددت باتخاذ إجراءات مقابلة. وألمحت إلى إمكانية قطع الكهرباء عن جيرسي والتي يتم نقلها عبر كابل بحري.

وتراقب الحكومة البريطانية الوضع بزورقي دورية قبالة جيرسي.

يشار إلى أن الوصول إلى جيرسي رئيسي لقطاع الصيد في فرنسا.