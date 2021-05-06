تحقيق أممي: تنظيم داعش اختبر أسلحة بيولوجية ضد سجناء في العراق

11:04 ص الخميس 06 مايو 2021
تحقيق أممي: تنظيم داعش اختبر أسلحة بيولوجية ضد سجناء في العراق

سجن لمعتقلي تنظيم داعش

بغداد- أ ش أ:

ذكر تحقيق أممي أن تنظيم داعش اختبر أسلحة بيولوجية ضد سجناء في العراق، مشيرا إلى أن التنظيم استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين بين عامي 2014 و2016.

وأضاف التحقيق الصادر عن فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم داعش (يونيتاد)، أن جرائم داعش ضد الإيزيديين في العراق ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، كاشفا أنه تم التعرف على 875 من ضحايا التنظيم الإرهابي في 11 مقبرة جماعية، كما تم التعرف على 4 مواقع إعدام بعد الهجوم على سجن "بادوش" في نينوى، شمال العراق.

وأشار التحقيق الى أنه تتم حاليا دراسة كيفية "تعزيز المساءلة عن جرائم داعش من خلال العمل الجماعي عبر الجهات الفاعلة الدولية والمحلية وغير الحكومية".

ومن المقرر أن تكشف بعثة "يونيتاد" عن تقريرها الكامل في مؤتمر يعقد في 12 مايو الجاري.

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