الهند تسجل نحو 4 آلاف وفاة بكورونا وأكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة

07:15 ص الخميس 06 مايو 2021
الهند تسجل نحو 4 آلاف وفاة بكورونا وأكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
سجلت الهند 3980 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 230 ألفا و168.

وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 412262 إصابة خلال الفترة نفسها، لتتخطى الحصيلة الإجمالية حاجز الـ 21 مليون إصابة.

وشهدت الهند مؤخرا زيادات كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك.​

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

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