لجنة كندية توصي بمنح لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين 30 عاما فاكثر

12:55 ص الخميس 06 مايو 2021
لجنة كندية توصي بمنح لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين 30 عاما فاكثر

لقاح جونسون آند جونسون

كندا - (أ ش أ)

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالتحصين ضد الأوبئة في كندا، مساء الأربعاء، بإعطاء لقاح "جونسون أند جونسون" للأشخاص البالغ عمرهم 30 سنة فما فوق، وليست لديهم موانع صحية.

وأصدرت اللجنة الفيدرالية توصياتها المتعلقة بلقاح "جونسون أند جونسون" حتى وإن كانت وزارة الصحة الكندية قد منعت قبل أيام تسليم كميات من هذا اللقاح بهدف إجراء اختبارات إضافية للتحقق من جودته.

وكان من المقرر أن يبدأ توزيع هذا اللقاح على المقاطعات خلال الأسبوع الحالي.

وقالت رئيسة اللجنة، الدكتورة كارولين كواش، في مؤتمر صحفي، إنها تأمل في أن يبدأ توزيعه في غضون أسبوع أو اثنين، موضحة أن "لقاح جونسون أند جونسون" أحادي الجرعة، وقد يكون هذا أكثر ملاءمة للمواطنين الذين يصعب تحديد موعد جرعة ثانية لهم".

هذا المحتوى من

لقاح جونسون جونسون اند جونسون كندا لقاح كورونا

الخبر التالى:

لجنة كندية توصي بمنح لقاح "جونسون أند جونسون" للبالغين 30 عاما فاكثر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 231803

    عدد المصابين

  • 173341

    عدد المتعافين

  • 13591

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحكومة: قرارات جديدة صارمة بعد أسبوعين إذا ارتفعت إصابات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا