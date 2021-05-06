فرنسا: بدء محاكمة الاستئناف لرفعت الأسد عم الرئيس السوري بقضايا اختلاس

12:22 ص الخميس 06 مايو 2021
فرنسا: بدء محاكمة الاستئناف لرفعت الأسد عم الرئيس السوري بقضايا اختلاس

بشار الأسد

وكالات

بدأت في فرنسا محاكمة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، مساء أمس الأربعاء أمام محكمة استئناف باريس، في غياب المتهم البالغ من العمر 83 عامًا لأسباب صحية، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية.

ويتهم رفعت الأسد بالقيام عن طريق الاحتيال بتكوين أصول عقارية في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو، الأمر الذي ينفيه.

وحكمت محكمة في باريس في 17 يونيو الماضي، على الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتبييض أموال واختلاس مال عام في سوريا. كما أمرت المحكمة بمصادرة العقارات المعنية، وقدم طعنا بالقرار فور صدروه.

بشار الأسد فرنسا قضايا اختلاس

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