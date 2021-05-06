فلسطين تدعو المجتمع الدولي لإدانة جريمة قتل الطفل عودة

فلسطين - (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي، لإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال والمتمثلة بقتل الطفل سعيد عودة (16 عاما) في قرية أودلا جنوب نابلس.

وطالب اشتية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" المؤسسات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، من تصاعد وتيرة الجرائم اليومية، التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون في الأراضي المحتلة.

وتقدم رئيس الوزراء بأحر التعازي لوالدي الشهيد الطفل عودة، ولأهالي قرية أدولا عامة، بهذا الفقد الجلل.