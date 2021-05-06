إصابة العشرات خلال احتجاجات عنيفة في كولومبيا
ريو دي جانيرو - (د ب أ)
أصيب ما لا يقل عن 46 شخصًا في اشتباكات عنيفة أخرى في بوجوتا ومدن أخرى في كولومبيا مساء أمس الأربعاء، بعد ليلة سابعة من الاحتجاجات.
وكتبت كلوديا لوبيز عمدة بوجوتا على موقع تويتر: "حدث تصعيد وحشي للعنف. أصيب 30 مدنيًا و16 شرطيًا". وقالت إن الدمار أدى إلى انخفاض عدد الحافلات.
وذكرت صحيفة "إل إسبكتادور" أن الاشتباكات تجددت بين المحتجين ووحدة بالقوات الخاصة للشرطة. وذكر التقرير أن 25 مركزًا للشرطة تعرضت للهجوم وتم إضرام النيران في بعضها.
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