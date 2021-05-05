المجلس العسكري في ميانمار يحظر أجهزة استقبال القنوات الفضائية

11:39 م الأربعاء 05 مايو 2021
المجلس العسكري في ميانمار يحظر أجهزة استقبال القنوات الفضائية

جيش ميانمار - أرشيية

نايبيداو - (بي بي سي)

أعلنت وسائل الإعلام التابعة للمجلس العسكري في ميانمار حظرًا على أجهزة استقبال القنوات الفضائية، قائلة إن البث الخارجي يهدد الأمن القومي ويهدد بسجن أي شخص يُقبض عليه وهو ينتهك الإجراء.

وقال تلفزيون "ام.ار.تي.في": "لم يعد بث القنوات التلفزيونية الفضائية قانونيا و كل من ينتهك قانون الإعلام و البث التلفزيوني ، وخاصة الأشخاص الذين يستخدمون الصحون الفضائية ، يُعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة مالية، و أضافت القناة التلفزيونية التابعة للمجلس العسكري "وسائل الإعلام غير الشرعية تبث أخباراً تنال من الأمن القومي وسيادة القانون والنظام العام ، وتشجع الخيانة العظمى".

و مع الإجراءات التي اتُخذت للتضييق على وسائل الإعلام و قطع للإنترنت عبر الهاتف المحمول بهدف الحد من الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري تتجه ميانمار إلى مزيد من العزلة بعد عقد من الإصلاحات الديمقراطية.

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