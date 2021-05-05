مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

10:54 م الأربعاء 05 مايو 2021
مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (د ب أ)

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر مساء اليوم الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي مواجهات في قرية (أودلا) في نابلس ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة أخر بجروح.

وبحسب المصادر فإن عددًا آخر من الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي القرية وإغلاق مداخلها.

وتشهد مناطق شمال الضفة الغربية حوادث توتر متفرقة منذ يوم الأحد على إثر إصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح اثنين منهم بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار قالت إسرائيل إن مسلحين فلسطينيين نفوذها على حاجز عسكري قرب نابلس ولاذوا بالفرار.

وفرض الجيش الإسرائيلي حصارًا على عدة قرى في نابلس وشن حملة مداهمات مستمرة بحثا عن منفذي العملية التي لم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عنها.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي فلسطين

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