قبل زيارته للبنان.. وزير خارجية فرنسا: الإجراءات بحق مسؤولين لبنانيين "مجرد بداية"

باريس - (أ ف ب)

في تغريدة له عشية زيارته إلى لبنان، أكد وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان الأربعاء أنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين قائلا: "اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية". ومن المنتظر أن يزور لودريان لبنان الخميس، ولم يحدد نهائيا بعد جدول الزيارة التي سيلتقي خلالها وزير الخارجية الفرنسي شخصيات لبنانية.

أعلن وزيرالخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء أنه سيحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين عندما يزور بيروت الخميس، مجددا التأكيد عبر تويتر على أن فرنسا ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة.

وقال لودريان في تغريدته: "اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية".

ولم يحدد نهائيا بعد جدول الزيارة التي سيلتقي خلالها وزير الخارجية الفرنسي شخصيات لبنانية، وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من إشارة باريس إلى إمكان فرض عقوبات، والتقدم بشكوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبعدما لوحت على مدى أشهر بفرض عقوبات، تحدثت فرنسا الخميس الماضي عن توجه لفرض قيود على دخول شخصيات لبنانية إلى الأراضي الفرنسية والتي تعتبرها باريس مسؤولة عن المراوحة السياسية في لبنان.

لكن أي توضيح فيما يتعلق بماهية القيود أو بعدد الأشخاص المستهدفين وهوياتهم لم يصدربعد، وذلك في محاولة من فرنسا، الحليف التاريخي للبنان، لإبقاء التهديد قائما على مجمل الطبقة السياسية اللبنانية.

وكان لودريان قد قال الأسبوع الماضي: "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.

تجدر الإشارة إلى أنه في مطلع أبريل طالبت نحو مئة شخصية لبنانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين.