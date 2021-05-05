الرئيس الإسرائيلي يكلف يائير لابيد بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من نتنياهو

09:52 م الأربعاء 05 مايو 2021
الرئيس الإسرائيلي يكلف يائير لابيد بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من نتنياهو

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين

إسرائيل - (أ ش أ)

كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من بنيامين نتنياهو.

وقال ريفلين - في كلمة متلفزة نقلت عنها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء - إنه" تم اختيار يائير لابيد لتشكيل الحكومة بعد جولة مشاورات أوصى خلالها 56 نائبا لصالحه".

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