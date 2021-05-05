السعودية وفرنسا تبحثان مبادرة المملكة للسلام في اليمن
السعودية - (أ ش أ)
بحث سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الأربعاء، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا مبادرة المملكة للسلام في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.
وشدد الجانبان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، على أهمية سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر.
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