ولي العهد السعودي يبحث مع ولي عهد أبوظبي آخر التطورات الإقليمية والدولية

09:36 م الأربعاء 05 مايو 2021
ولي العهد السعودي يبحث مع ولي عهد أبوظبي آخر التطورات الإقليمية والدولية

ولي عهد ابوظبي وولي العهد السعودي

السعودية - (أ ش أ)

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في جدة، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.
واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره.

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ولي عهد أبوظبي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان محمد بن زايد

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