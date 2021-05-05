ولي العهد السعودي يبحث مع ولي عهد أبوظبي آخر التطورات الإقليمية والدولية

السعودية - (أ ش أ)

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في جدة، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره.