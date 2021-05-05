مجموعة السبع تحث كوريا الشمالية على تجنب التصعيد وحل القضايا النووية دبلوماسيًا

09:28 م الأربعاء 05 مايو 2021
مجموعة السبع تحث كوريا الشمالية على تجنب التصعيد وحل القضايا النووية دبلوماسيًا

مجموعة السبع

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم الأربعاء، كوريا الشمالية إلى تجنب تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية وحل القضايا النووية من خلال الحوار والدبلوماسية.

وجاء في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي عُقد في لندن، "ندعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والانخراط في عملية دبلوماسية بهدف صريح هو نزع السلاح النووي"، وفقا لما أوردته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأضاف بيان الوزراء "ما زلنا ملتزمين بهدف التخلي التام والقابل للتحقق ولا رجعة فيه عن جميع برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية لجمهورية كوريا الشمالية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وفشلت مساعي الإدارة الأمريكية السابقة في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية مقابل منافع اقتصادية وسياسية.

وتعتبر الولايات المتحدة أن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تمثل تهديدا كبيرا لأمنها القومي، لأنها تجمع القوة الفتاكة للسلاح النووي والقدرات الصاروخية التي يمكنها إسقاطها على حلفاء واشنطن.

وتعد مجموعة السبع هي تكتل من أكبر سبع دول اقتصادية على مستوى العالم، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

هذا المحتوى من

مجموعة السبع كوريا الشمالية القضايا النووية

الخبر التالى:

ولي العهد السعودي يبحث مع ولي عهد أبوظبي آخر التطورات الإقليمية والدولية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 231803

    عدد المصابين

  • 173341

    عدد المتعافين

  • 13591

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إلى نهائي أوروبا.. تشيلسي 1-0 ريال مدريد.. فيرنر يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا