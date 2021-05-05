‏واشنطن: الإجراءات الأحادية الإسرائيلية تؤثر على الحل النهائي مع الفلسطينيين

وكالات

‏قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، إنها تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء أحادي يؤثر على الحل النهائي مع الفلسطينيين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان المتحدث باسم الخارجية نيد برايس قال خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "اتخذت الإدارة الامريكية موقفا ثابتا مفاده أن ممارسة الانتخابات الديمقراطية هي مسألة تخص الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتحديدها. الأمر لا يتعلق بنا وهذا يبقى موقفنا".

وترفض إسرائيل إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة، وسط دعوات من الرئاسة وفصائل المقاومة لإجراء الانتخابات بها وعدم إجراء الانتخابات دون القدس.